Парубий о планах Рады перед каникулами: Обновление ЦИК на первом месте

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в июле Верховная Рада планирует приступить к обновлению состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом он сказал в четверг в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, в планах на две пленарные недели в начале июля, которые состоятся перед парламентскими каникулами, вопрос ЦИК планируется рассмотреть в первую очередь.

"Я каждую неделю определяю ключевую прерогативу. На следующей неделе я планирую сделать ключевым принятие решения об обновлении Центральной избирательной комиссии", - сказал Парубий.

Он рассказал, что месяц назад встречался с главами фракций и обратился к ним с просьбой провести консультации для того, чтобы "выработать формулу", как из 14 кандидатов выбрать 13.

Спикер добавил, что просил их не затягивать с этим вопросом.

"1 июля я снова соберу глав фракций и буду рекомендовать им, чтобы мы не оттягивали этот процесс, чтобы мы на следующей неделе вошли в процесс обновления ЦИК", - сказал Парубий.

Он добавил, что в пленарные недели со 2 по 13 июля также планируется рассмотреть и другие вопросы. В частности, 5 "сверхважных" проектов от комитета по вопросам свободы слова, блок аграрных вопросов и ратификации соглашений с ЕС.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляла, что вопрос обновления ЦИК планировалось рассмотреть в Верховной Раде в мае, однако депутаты к нему не приступили.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал представление президента об увольнении 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока их полномочий и рекомендовал к рассмотрению 14 новых кандидатов.

По словам, представителя президента в парламенте Ирины Луценко, теперь должно быть поименное голосование за каждого кандидата в Раде и один из них должен быть исключен.

Как сообщалось, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года – и 13-го члена комиссии.

5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Радупредставление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.

Это 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (Народный фронт) Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народа"), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова ("Радикальная партия Ляшко").

Президент учел кандидата от партии "Батькивщина", а вопрос о кандидатуре от фракции "Оппозиционный блок" решили согласовывать отдельно.

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