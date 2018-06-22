РФ просила розширити список візитів омбудсмена з 34 до 50 утримуваних росіян - Денісова

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П'ятниця, 22 червня 2018, 06:31

МЗС РФ направило Україні ноту, в якому просило дозволити російському омбудсмену Тетяні Москальковій відвідати 50 утримуваних росіян, а не 34, як було узгоджено раніше.

Про це в ефірі "Громадського" повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Перший наш етап - це відвідини 34 утримуваних. Але вчора (20 червня - ред.) ми отримали ноту МЗС Росії, де йшлося про сприяння візитам Москалькової до 50 громадян Росії", - заявила Денісова.

За її словами, наразі це питання перебуває на розгляді української сторони.

Український омбудсмен додала, що у списку Москалькової немає моряків керченського судна "Норд".

Як повідомлялось, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Однак пізніше керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцов відмовило український уповноваженій з прав людини у його відвідуванні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Денісовій не вдалося зустрітися з політв'язнями Миколою Карпюком та журналістом Романом Сущенком.

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Теми: Україна Росія політв'язні права людини омбудсмен
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