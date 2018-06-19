Прокуратура готує нову підозру капітану "Норда"

Прокуратура готує нову підозру капітану кримського риболовецького судна "Норд" Володимиру Горбенку.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, передає "УНІАН".

"Два кримінальних провадження, підозрюваним у яких є капітан судна "Норд", об’єднані в одне і йому буде повідомлено про нову підозру і буде відповідне клопотання про зміну запобіжного заходу", - зазначила речниця.

Тихончик уточнила, що рішенням від 8 червня Херсонський міський суд не продовжив особисте зобов’язання Горбенка не відвідувати Крим. Однак запобіжний захід "у вигляді застави і зобов'язання повідомляти про місце свого перебування та з'являтися до слідчого" залишається незмінним, бо він є безстроковий.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але із забороною їздити в Крим.

14 травня повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.

Пізніше Херсонський міський суд відмовився продовжити заборону на виїзд до анексованого Криму капітану російського судна "Норд" Володимиру Горбенку.