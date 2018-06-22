РФ просила расширить список визитов омбудсмена с 34 до 50 удерживаемых россиян - Денисова

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Пятница, 22 июня 2018, 06:31

МИД РФ направило Украине ноту, в которой просило разрешить российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить 50 удерживаемых россиян, а не 34, как было согласовано ранее.

Об этом в эфире "Громадського" сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Первый наш этап - это посещение 34 удерживаемых. Но вчера (20 июня - ред.) мы получили ноту МИД России, в которой говорилось о содействии в посещении Москальковой 50 граждан России", - заявила Денисова.

По ее словам, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении украинской стороны.

Украинский омбудсмен добавила, что в списке Москальковой нет моряков керченского судна "Норд".

Как сообщалось, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Однако позже руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Денисовой не удалось встретиться с политзаключенными Николаем Карпюком и журналистом Романом Сущенко.

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Темы: Украина Росcия политзаключенные права человека омбудсмен
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