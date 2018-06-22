Печерський суд призначив лінгвістичну експертизу книжки Онищенка

Печерський райсуд Києва призначив семантико-текстуальну експертизу книги народного депутата Олександра Онищенка "Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора" у справі про втручання в роботу екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Про це йдеться в ухвалі суду від 18 червня.

Про лінгвістичну експертизу клопотав слідчий Нвцполіції.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що "чисельні публічні заяви ОСОБА_2 (Онищенко – ред.), а також публічно продемонстровані ним матеріали містять відомості про те, що він отримав вказівку організувати антикомпанію проти прем'єр-міністра України ОСОБА_4 (Яценюк – ред.), аби згодом його рейтинг упав з 30 % підтримки українців до 1%. У квітні 2016 року ОСОБА_4 (Яценюк – ред.) був змушений подати у відставку. Відставка Арсенія ОСОБА_4 з посади прем'єр-міністра України була спланована. Медійна антикомпанія тривала 10 місяців і щомісяця на неї витрачали 3 млн. доларів".

Суд клопотання задовольнив.

Експерти повинні дослідити об'єктивний зміст 8 шматків тексту.

"ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) возложил на меня обязательства финансировать информационную компанию по дискредитации ОСОБА_4 (Яценюк – ред.), и я почти год занимался черным пиаром против премьера. Качественно и профессионально. В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства ОСОБА_4, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений" (сторінки 92-93). "Центров активности, "сбивающих" премьера, тогда существовало несколько. ОСОБА_4 (Яценюк – ред.) "топили" подконтрольные ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) СМИ, депутаты и даже министры. Общий бюджет кампании составил 30 миллионов долларов – по три миллиона в месяц. Деньги шли не только на заказные тексты и сюжеты в СМИ, на рекламную бордовую кампанию, но также на гонорар депутатам и прочим актерам, которые подыгрывали в этом спектакле" (сторінка 93)". "Под стенами Кабмина "работал" палаточный городок, где с утра до вечера активисты анонсировали "тарифный Майдан" и требовали отставки правительства ОСОБА_4 (Яценюк – ред.). В Кабмине против премьера работал подконтрольный мне министр экологии ОСОБА_6, который критиковал ОСОБА_4 по поводу и без на публичных заседаниях Кабмина". (сторінки 93-94), "Любопытно, что каждый раз, когда я заводил с ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) речь о проблемах своего бизнеса, он выдумывал басни. Рассказывал, что всё решения блокирует ОСОБА_4 (Яценюк – ред.), и пока он будет на своем посту, мне не дадут полноценно работать. "Сбей", мол, ОСОБА_4 – и все сложится, как надо, мы оба заживем. Параллельно президент продолжал общаться с ОСОБА_4, и когда тот в лоб задавал ему вопрос, а что вообще происходит и почему эфиры всех телеканалов заполнены гаденькими сюжетами, ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) пожимал плечами и говорил, что это "ОСОБА_2 (Онищенко – ред.) мочит тебя по просьбе ОСОБА_7"" и якобы это она стоит за всей информационной кампанией по дискредитации "Народного фронта" - такая себе маленькая женская месть за предательство ОСОБА_4." (сторінка 97)

"Назначение подконтрольного президенту, а точнее мне (по велению президента), человек на должность министра экологии вошло в пакет общих договоренностей по "раскулачиванию" ОСОБА_4 (Яценюк – ред.)". (сторінка 99).

"С ОСОБА_6 он был не так прямолинеен, но без обиняков объяснил ему условия успешной работы в Кабмине: нужно максимально способствовать возврату украденных месторождений и усложнить жизнь ОСОБА_4 (Яценюк – ред.)" (сторінки 120-121).

"ОСОБА_6 так донимал ОСОБА_4 (Яценюк – ред.), что на этапе, когда ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) решил его "слить", интересы оппонентов совпали". (сторінка 125)

"Я должен был вернуться и "мочить ОСОБА_3" с тем же рвением, каким я однажды "минусовал" рейтинг ОСОБА_4 (Яценюк – ред.)". (сторінка 191).

Також експерти мають відповісти на питання, чи міститься в тексті інформація негативного характеру щодо Яценюка і чи є ці висловлювання фактичним твердженням, які значення мають слова "сбивающих", "топили" тощо.

Як повідомлялось, народний депутат Олександр Онищенко, який підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу, в 2016 році у коментарі для британської газети The Independent, заявляв, що президент Петро Порошенко виділяв йому фінансування на дискредитаційну кампанію, протести і підкуп ЗМІ заради публікацій проти Яценюка.

"Народний фронт" тоді вимагав від Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури розслідувати заяви Олександра Онищенка та назвати замовника цькування Яценюка.

У травні Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Яценюка.

Детальніше про це читайте у статті на УП: "Виправдати Яценюка. Чому Аваков почав розслідувати заяви Онищенка".