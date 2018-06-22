Печерский суд назначил лингвистическую экспертизу книги Онищенко

Печерский райсуд Киева назначил семантико-текстуальную экспертизу книги народного депутата Александра Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе" в деле о вмешательстве в работу экс-премьера Арсения Яценюка.

Об этом говорится в постановлении суда от 18 июня.

О лингвистической экспертизе ходатайствовал следователь Нацполиции.

Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что "многочисленные публичные заявления ОСОБА_2 (Онищенко – ред.), а также публично продемонстрированные им материалы содержат сведения о том, что он получил указание организовать антикомпанию против премьер-министра Украины ОСОБА_4 (Яценюк – ред.), чтобы впоследствии его рейтинг упал с 30% поддержки украинцев до 1%. В апреле 2016 года ОСОБА_4 (Яценюк – ред.) был вынужден подать в отставку. Отставка Арсения ОСОБА_4 с должности премьер-министра Украины была спланирована. Медийная антикомпания длилась 10 месяцев и каждый месяц на нее тратили 3 млн. долларов".

Суд ходатайство удовлетворил.

Эксперты должны исследовать объективное содержание 8 кусков текста.

"ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) возложил на меня обязательства финансировать информационную компанию по дискредитации ОСОБА_4 (Яценюк – ред.), и я почти год занимался черным пиаром против премьера. Качественно и профессионально. В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства ОСОБА_4, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений" (стр. 92-93); "Центров активности, "сбивающих" премьера, тогда существовало несколько. ОСОБА_4 (Яценюк – ред.) "топили" подконтрольные ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) СМИ, депутаты и даже министры. Общий бюджет кампании составил 30 миллионов долларов – по три миллиона в месяц. Деньги шли не только на заказные тексты и сюжеты в СМИ, на рекламную бордовую кампанию, но также на гонорар депутатам и прочим актерам, которые подыгрывали в этом спектакле" (стр. 93); "Под стенами Кабмина "работал" палаточный городок, где с утра до вечера активисты анонсировали "тарифный Майдан" и требовали отставки правительства ОСОБА_4 (Яценюк – ред.). В Кабмине против премьера работал подконтрольный мне министр экологии ОСОБА_6, который критиковал ОСОБА_4 по поводу и без на публичных заседаниях Кабмина" (стр. 93-94); "Любопытно, что каждый раз, когда я заводил с ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) речь о проблемах своего бизнеса, он выдумывал басни. Рассказывал, что всё решения блокирует ОСОБА_4 (Яценюк – ред.), и пока он будет на своем посту, мне не дадут полноценно работать. "Сбей", мол, ОСОБА_4 – и все сложится, как надо, мы оба заживем. Параллельно президент продолжал общаться с ОСОБА_4, и когда тот в лоб задавал ему вопрос, а что вообще происходит и почему эфиры всех телеканалов заполнены гаденькими сюжетами, ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) пожимал плечами и говорил, что это "ОСОБА_2 (Онищенко – ред.) мочит тебя по просьбе ОСОБА_7"" и якобы это она стоит за всей информационной кампанией по дискредитации "Народного фронта" - такая себе маленькая женская месть за предательство ОСОБА_4." (стр. 97);

"Назначение подконтрольного президенту, а точнее мне (по велению президента), человек на должность министра экологии вошло в пакет общих договоренностей по "раскулачиванию" ОСОБА_4 (Яценюк – ред.)" (стр. 99);

"С ОСОБА_6 он был не так прямолинеен, но без обиняков объяснил ему условия успешной работы в Кабмине: нужно максимально способствовать возврату украденных месторождений и усложнить жизнь ОСОБА_4 (Яценюк – ред.)" (стр. 120-121);

"ОСОБА_6 так донимал ОСОБА_4 (Яценюк – ред.), что на этапе, когда ОСОБА_5 (Порошенко – ред.) решил его "слить", интересы оппонентов совпали" (стр. 125);

"Я должен был вернуться и "мочить ОСОБА_3" с тем же рвением, каким я однажды "минусовал" рейтинг ОСОБА_4 (Яценюк – ред.)" (стр. 191).

Также эксперты должны ответить на вопросы, содержится ли в тексте информация негативного характера в отношении Яценюка и являются ли эти высказывания фактическим утверждением, какие значения имеют слова "сбивающим", "топили" и другие.

Как сообщалось, народный депутат Александр Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, в 2016 году в комментарии для британской газеты The Independent, заявлял, что президент Петр Порошенко выделял ему финансирование на дискредитационную кампанию, протесты и подкуп СМИ ради публикаций против Яценюка.



"Народный фронт" тогда требовал от Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры расследовать заявления Александра Онищенко и назвать заказчика травли Яценюка.

В мае Нацполиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Яценюка.

Подробнее об этом читайте в статье на УП: "Оправдать Яценюка. Почему Аваков начал расследовать заявления Онищенко".