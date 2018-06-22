Екс-охоронець Януковича: Якби президент не втік, почалась би велика війна

Якби екс-президент Віктор Янукович не втік із України до Росії, то в країні почалася би великомасштабна громадянська війна.

Про це в Оболонському райсуді Києва заявив колишній охоронець президента-втікача Сергій Бернацький, де його допитувала як свідка сторони захисту у справі щодо держзради Януковича.

Перед цим прокурор запитав, що саме вплинуло на його рішення покинути Україну.

Бернацький відповів, що кілька разів чув, як Янукович обговорював два варіанти подій.

"Це або залишитися і прикликати своїх прихильників і боротися за відновлення законної легітимної влади. Але це призвело би до великомасштабної громадянської війни", - сказав він.

"Другий варіант - тимчасово виїхати і політичним, переговорним шляхом відновити справедливість і конституційний порядок у країні", - додав він.

На уточнююче питання судді, що ж вплинуло на його рішення, він відповів, що Янукович нібито був проти пролиття крові.

Раніше екс-охоронець президента-втікача Віктора Януковича Сергій Бернацький заявляв, що в Крим прилітали міністр МВС Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко з "Альфою" і "іноземними бойовиками" для взяття в полон або ліквідації Януковича.

Як повідомлялося, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

У січні захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Суд планує завершити дебати у справі Януковича у липні.