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Экс-охранник Януковича: Если бы президент не сбежал, началась бы большая война

Пятница, 22 июня 2018, 12:59
Экс-охранник Януковича: Если бы президент не сбежал, началась бы большая война

Если бы экс-президент Виктор Янукович не сбежал из Украины в Россию, то в стране началась бы крупномасштабная гражданская война.

Об этом в Оболонском райсуде Киева заявил бывший охранник сбежавшего президента Сергей Бернацкий, где его допрашивали в качестве свидетеля стороны защиты по делу о госизмене Януковича.

Перед этим прокурор спросил, что именно повлияло на его решение покинуть Украину.

Бернацкий ответил, что несколько раз слышал, как Янукович обсуждал два варианта событий.

"Это либо остаться и призвать своих сторонников и бороться за восстановление законной легитимной власти. Но это привело бы к крупномасштабной гражданской войне", - сказал он.

"Второй вариант - временно выехать и политическим, переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок в стране", - добавил он.

На уточняющий вопрос судьи, что же повлияло на его решение, он ответил, что Янукович якобы был против кровопролития.

Ранее экс-охранник беглого президента Виктора Януковича Сергей Бернацкий заявлял, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для взятия в плен или ликвидации Януковича.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Суд планирует завершить дебаты по делу Януковича в июле.

Яна Миланова, УП

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Темы: Януковичсуддело о госизмене
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