У Кремлі заявили про проблему з обміном Сенцова

Складнощі в питанні про обмін ув'язненого в російській тюрмі українського режисера Олега Сенцова полягають в тому, що він засуджений за тяжкою статтею.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК.

Відповідаючи на питання, чи пов'язані складності з обміном Сенцова з тим, що він не визнає себе громадянином Росії, прес-секретар зазначив, що режисер засуджений за тяжкою статтею.

"І головне - хто він де-юре, навіть якщо себе росіянином не визнає", - додав Пєсков.

Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином - і на цій підставі засудила і не допускала представників України до нього.

Раніше в Кремлі заявляли, що для помилування українського режисера передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

Як повідомлялося, Сенцов відмовився просити президента РФ про помилування.

Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014. Його звинуватили в підготовці терактів і засудили до 20 років позбавлення волі.

Він голодує 41-й день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

Він вимагає відпустити всіх українців, що утримуються в РФ.

21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.



У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" йдеться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.