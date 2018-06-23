В Кремле заявили о проблеме с обменом Сенцова

Сложности в вопросе об обмене заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова заключаются в том, что он осужден по тяжкой статье.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.

"И главное — кто он де-юре, даже если себя россиянином не признает", — добавил Песков.

Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.

Ранее в Кремле заявляли, что для помилования украинского режиссера предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

Как сообщалось, Сенцов отказался просить президента РФ о помиловании.



Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014. Его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сенцов голодает 41-й день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Он требует отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

21 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты. ЕСПЧ предлагал Сенцову прекратить голодовку.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, о которых журналисты просили через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме "Общественного телевидения" под названием "Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко" говорится, что Сенцов отказывается от свиданий с родственниками якобы опасаясь, что потом будет труднее.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.