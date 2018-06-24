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Порошенко подякував Балуху за лист та мужність

Неділя, 24 червня 2018, 18:58

Президент Петро Порошенко подякував політв'язню Володимиру Балуху за його лист та за мужність. 

На своїй сторінці у Facebook глава держави 24 червня заявив, що "ніхто не здолає народ, який співає український гімн у кремлівських застінках - попри заборони та під загрозою жорстокого покарання". 

"Дякую нескореному Володимиру Балуху за його лист та ще більше – за мужність. Робив і робитиму все, щоб наблизити ту мить, коли матиму змогу потиснути вашу руку на вільній українській землі", - зазначив президент.

Порошенко додав: "Ми продовжимо нашу боротьбу за звільнення всіх українських заручників, які перебувають в РФ, тимчасово окупованих Донбасі та Криму, і не припинимо цю боротьбу". 

Напередодні заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз оприлюднив лист Балуха президенту Петру Порошенку,  в якому застеріг від "дзеркальної відповіді" на агресію Росії.

"Показово, що 12 червня, день, на який Кремль нещодавно призначив "день расії", коли ввечері в Сімферополі гримів салют, з вікон СІЗО дружньо лунало "Слава Україні" і непоодинокі арештанти співали український гімн", - розповів у листі Балух. 

25 червня у Сімферополі відбудеться засідання "суду", в ході якого має бути розглянуто клопотання захисту політв'язня Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення

"Українська правда" у Threads

Теми: Балухполітв'язніПорошенко
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