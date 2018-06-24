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Кримський "суд" розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха

Неділя, 24 червня 2018, 16:10
Кримський суд розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха

У понеділок в Сімферополі відбудеться засідання "суду", в ході якого має бути розглянуто клопотання захисту політв'язня Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення (УДЗ).

Про це 24 червня повідомили у Кримській правозахисній групі.

Розгляд УДЗ розпочнеться у Залізничному "райсуді" Сімферополя об 11:00.

Зазначається, що розглядатиметься "справа про патрони".

"Суд" у Криму визнав Балуха винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових речовин, які нібито були знайдено на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав. Під час повторного розгляду справи суддя проігнорувала докази невинуватості українця і факти фальсифікації доказів у справі проти нього.

16 січня 2018 р. Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти українця порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання у с.Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив.

19 березня Балух оголосив безстрокове голодування. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування. У МЗС України заявили, що через критичний стан Балуха "час пішов на дні".

15 червня підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід Балуху у вигляді утримання під вартою до 14 серпня.

22 червня омбудсмен Людмила Денісова заявила про вимогу терміново надати їй дозвіл відвідати Балуха в окупованому Криму, а згодом повідомила, що Балуха перевели до Роздольнінського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника ІТС.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз оприлюднив лист Балуха президенту Петру Порошенку,  в якому застеріг від "дзеркальної відповіді" на агресію Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Балухполітв'язніКримсуд
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