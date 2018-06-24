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Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и мужество

Воскресенье, 24 июня 2018, 18:58

Президент Петр Порошенко поблагодарил политзаключенного Владимира Балуха за его письмо и за мужество.

На своей странице в Facebook глава государства 24 июня заявил, что "никто не одолеет народ, поющий украинский гимн в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания".

"Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество. ... Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать вашу руку на свободной украинской земле", - отметил президент.

Порошенко добавил: "Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, на временно оккупированных Донбассе и в Крыму, и не прекратим эту борьбу".

Накануне замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз обнародовал письмо Балуха президенту Петру Порошенко, в котором предостерег от "зеркального ответа" на агрессию России.

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день расии", когда вечером в Симферополе гремел салют, из окон СИЗО дружески звучало "Слава Украине" и отдельные заключенные пели украинский гимн", - рассказал в письме Балух.

25 июня в Симферополе состоится заседание "суда", в ходе которого должно быть рассмотрено ходатайство защиты политзаключенного Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении

Темы: БалухполитзаключенныеПорошенко
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