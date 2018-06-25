У Росії завершили слідство у справі Гриба - адвокат

У Росії завершили попереднє розслідування у справі незаконно викраденого в Білорусі і утримуваного в СІЗО РФ 19-річного українця Павла Гриба.

Про це на прес-конференції в понеділок у Києві заявила російський адвокат Марина Дубровіна.

За її словами, на 2 липня призначене підготовче слухання в Північно-Кавказькому окружному суді.

Вона додала, що десь через два-три тижні справу почнуть слухати по суті.

Гриб доставлений в ростовське СІЗО ФСБ.

"Я просила би тих людей, які можуть, приїхати і підтримати Павла у суді. Я сподіваюся, що це не буде закрите засідання. У всякому разі приводу для закриття немає в даний час", - сказала Дубровіна.

Адвокат зазначила, що практично за рік перебування в СІЗО РФ він не отримав жодного листа, навіть від батьків та інших родичів, хоча, за їхніми словами, таких листів було відправлено багато.

"Весь цей час він перебував у такому інформаційному вакуумі. І підтримка вдихне в нього життя", - додала вона.

Також захисниця повідомила, що стан здоров'я громадянина України значно погіршився, оскільки у нього досить рідкісне захворювання і він весь цей час не отримував належного лікування.

Крім того Дубровіна розповіла, що в ході слідства неодноразово апелювала до того, що хлопець був викрадений з території Білорусі, проте в РФ наполегливо дотримуються своєї версії про те, що він сам перейшов кордон в Смоленській області, де і був заарештований.

За її словами, під тиск Гриб зізнався в тому, в чому його звинувачували - у схилянні до теракту, проте самого факту цього немає.

"Варто зазначити, що це теракт з "дитячим нальотом", адже Павлу 19 років, громадянці РФ, яку він нібито схиляв до організації теракту, 17 років. На неї також був сильний тиск. Але вона сама на допиті сказала, що це був "паперовий" теракт", - розповіла адвокат.

Вона пояснила, що ніяких реальних дій до підготовки теракту не було і, по суті, навіть самого злочину, інкримінованого Грибу, не було.

Як повідомлялося, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі.

За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Гриб перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я.

Генконсульство України також неодноразово направляло звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака.

Проте, так і не отримавши відповіді, Україна вирішила самовільно відправити групу лікарів, яких до українця не пустили.

В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

26 квітня Ігор Гриб повідомив, що з початку цього року на його сина посилився психологічний тиск.

28 квітня Жовтневий райсуд Краснодара (РФ) продовжив 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу термін утримання в СІЗО ще на два місяці — до 4 липня.