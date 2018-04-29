Українцю Грибу в РФ продовжили арешт ще на 2 місяці

Жовтневий райсуд Краснодара (РФ) продовжив 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу термін утримання в СІЗО ще на два місяці — до 4 липня.

Про це Громадському повідомив батько Павла Ігор Гриб.

За його словами, засідання суду відбулось у закритому режимі у суботу, 28 квітня.

Суддя, побачивши українського консула та матір Павла Гриба, попросив їх залишити приміщення суду. Особистого побачення з матір'ю Павлу так і не надали.

За словами Ігоря Гриба, за більше ніж 8 місяців, які Павло перебуває у СІЗО, йому не було надано жодного побачення з матір'ю.

"Ми за цей час отримали від нього лише один лист і він отримав якогось листа від громадянина України", — додав він.

Ігор Гриб наголосив, що за час перебування у СІЗО у його сина значно погіршився зір.

"Враховуючи хворобу, яка є у Павла, не доводиться говорити про стан покращення... Останнім часом у Павла дуже сів зір. І він на останніх допитах, коли йому давали підписувати документи, дуже напружував очі", — сказав батько політв'язня.

26 квітня Ігор Гриб повідомив, що з початку цього року на його сина посилився психологічний тиск.

21 березня Російський апеляційний суд залишив під вартою до травня українця Павла Гриба, суд продовжив арешт Гриба до 4 травня.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я.

Генконсульство України також неодноразово направляло звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака.

Проте, так і не отримавши відповіді, Україна вирішила самовільно відправити групу лікарів, яких до українця не пустили.

В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.