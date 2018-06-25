В России завершили следствие по делу Гриба - адвокат

В России завершили предварительное расследование по делу незаконно похищенного в Беларуси и удерживаемого в СИЗО РФ 19-летнего украинца Павла Гриба.

Об этом на пресс-конференции в понедельник в Киеве заявила российский адвокат Марина Дубровина.

По ее словам, на 2 июля назначено подготовительное слушание в Северо-Кавказском окружном суде.

Она добавила, что где-то через две-три недели дело начнут слушать по существу.

Гриб доставлен в ростовское СИЗО ФСБ.

"Я просила бы тех людей, которые могут, приехать и поддержать Павла в суде. Я надеюсь, что это не будет закрытое заседание. Во всяком случае повода для закрытия нет в настоящее время", - сказала Дубровина.

Адвокат отметила, что практически за год пребывания в СИЗО РФ он не получил ни одного письма, даже от родителей и других родственников, хотя, по их словам, таких писем было отправлено много.

"Все это время он находился в таком информационном вакууме. И поддержка вдохнет в него жизнь", - добавила она.

Также защитница сообщила, что состояние здоровья гражданина Украины значительно ухудшилось, поскольку у него достаточно редкое заболевание и он все это время не получал должного лечения.

Кроме того Дубровина рассказала, что в ходе следствия неоднократно апеллировала к тому, что парень был похищен с территории Беларуси, однако в РФ упорно придерживается своей версии о том ,что он сам перешел границу в Смоленской области, где и был арестован.

По ее словам, под давление Гриб признался в том, в чем его обвиняли - в склонению к теракту, однако самого факта этого нет.

"Стоит отметить, что это теракт с "детским налетом", ведь Павлу 19 лет, гражданке РФ, которую он якобы склонят к организации теракта, 17 лет. На нее также было оказано колоссальное давление.Но она сама на допросе сказала, что это был "бумажный" теракт", - рассказала адвокат.

Она пояснила, что никаких реальных действий к подготовке теракта не было и, по сути, даже самого преступления, инкриминируемого Грибу, не было.

Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси.

По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

Сейчас Гриб находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых к украинцу не пустили.

В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.

28 апреля Октябрьский райсуд Краснодара (РФ) продлил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.