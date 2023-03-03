Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст

Херсонське СІЗО після російського обстрілу у грудні 2022 року. Фото Департаменту з питань виконання кримінальних покарань

Херсонське СІЗО під час російської окупації охороняли довічно засуджені, які самі згуртувалися.

Джерело: заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Укрінформу

Пряма мова Висоцької: "До речі, коли ми повернули собі управління Херсонським СІЗО, виявилося, що його охороняли довічно засуджені, які самі згуртувалися.

Таке рішення вони пояснили тим, що хотіли пов’язувати життя з Україною і не бажали погіршувати своє юридичне становище, тож не здалися ворогу і дуже розраховують на перегляд своїх вироків. Це заслуговує на повагу і увагу від суспільства".

Деталі: Вона розповіла, що у перші дні війни Україна втратила 11 виправних установ і 3 тисячі людей, які в них утримувалися.

Але в Херсонській області було деокуповано 4 установи – 1 слідчий ізолятор і три колонії.

Висоцька також розповіла, що усі ув’язнені, яких загарбники випустили під час відступу, повернулися до СІЗО Херсона.

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Пряма мова заступниці міністра юстиції: "Усі повернулися! Мене можуть назвати наївною, якщо скажу, що прямо всі самі повернулися. Але ж розуміємо, що жити в щойно деокупованому місті, де багато військових, блокпостів, відсутня електрика, непросто. Тому, звісно, я розумію, що іноді ув’язнені поверталися через відсутність можливості виїхати чи сховатися.

Декого допомагали виявляти на блокпостах наші військові чи поліція, особу ідентифікували за допомогою Реєстру засуджених та ув’язнених".

Деталі: За її словами, наразі утримувані у Херсонському СІЗО разом зі згаданими довічниками переміщені до установ Миколаєва та Одеси, "бо в Херсоні все ж небезпечно".

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