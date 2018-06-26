Вбивство Ноздровської: суд продовжив арешт Россошанського

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського до 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду на сайті Судова влада України.

Зазначається, що 26 червня 2018 року на розгляд до суду надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу.

За результатами проведеного судового засідання слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання задовольнив.

Таким чином Россошанському продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 серпня 2018 року.

1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів на смерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокат повідомив, що затримали Юрія Россошанського, батька Дмитра.

Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.

9 січня суд арештував його на 60 діб без права внесення застави

Після цього його арешт кілька разів продовжували.