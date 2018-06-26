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Убийство Ноздровской: суд продлил арест Россошанского

Вторник, 26 июня 2018, 18:19

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськой Юрия Россошанского до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда на сайте Судебная власть Украины.

Отмечается, что 26 июня 2018 года на рассмотрение в суд поступило ходатайство о продлении меры пресечения.

По результатам проведенного судебного заседания следователь судья Шевченковского районного суда города Киева указанное ходатайство удовлетворил.

Таким образом Россошанскому продлено меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2018 года.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это активистка Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Позже адвокат сообщил, что задержали Юрия Россошанского, отца Дмитрия.

Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.

9 января суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

После этого суд несколько раз продлял меру пресечения.

Украинская правда
Темы: криминалсуд
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