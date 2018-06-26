Денісовій відмовили у зустрічі із Сущенком

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Вівторок, 26 червня 2018, 21:19

В Росії уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій відмовили у зустрічі з ув’язненим українським журналістом Романом Сущенком.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Я зробила все для того, аби зустрітися із Романом Сущенком. Усі необхідні документи надала ще 14 червня. Наступного дня, 15 червня отримала дозвіл Московського міського суду на відвідування Романа. Копію цього дозволу направила в Лєфортово того ж дня", - зазначила вона.

За її словами, вона 20 червня знову звернулася до Московського міського суду.

"Зустрічі з головою суду, мої щогодинні дзвінки, направлені листи з проханням пришвидшити рішення результату не дали", - наголосила Денісова.

26 червня вона зустрілася із заступником голови суду Фоміним, який мав прийняти рішення.

"Він сказав, що "Питання по дозволу дуже складне, але він обов`язково прийме рішення сьогодні після 15 години". Зараз рішення є. У зустрічі з Романом Сущенком мені відмовлено", - підсумувала Денісова.

Водночас вона нагадала, що президент РФ Володимир Путін надав їй, як Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, повні гарантії на безперешкодний доступ до всіх українських політв‘язнів, які утримуються на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму.

4 червня Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Сущенко провину не визнав. Його захист оскаржує вирок.

За інформацією російських ЗМІ, журналіста засудили нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року, у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

У ФСБ Росії стверджували, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Українська правда

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Теми: Сущенко права людини Росія
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