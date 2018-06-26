Денисовой отказали во встрече с Сущенко

В России уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой отказали во встрече с заключенным украинским журналистом Романом Сущенко.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Я сделала все для того, чтобы встретиться с Романом Сущенко. Все необходимые документы предоставила еще 14 июня. На следующий день, 15 июня получила разрешение Московского городского суда на посещение Романа. Копию этого разрешения направила в Лефортово в тот же день", - отметила она.

По ее словам, 20 июня она вновь обратилась в Московский городской суд.

"Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, направленные письма с просьбой ускорить решение результата не дали", - отметила Денисова.

26 июня она встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен был принять решение.

"Он сказал, что "Вопрос по разрешению очень сложный, но он обязательно примет решение сегодня после 15 часов". Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - подытожила Денисова.

В то же время она напомнила, что президент РФ Владимир Путин предоставил ей, как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинских политзаключенным, содержащимся на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму.

4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко вину не признал. Его защита пытается обжаловать приговор.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.