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Суд дозволив САП вилучити документи про ізраїльське громадянство Рабіновича

Середа, 27 червня 2018, 09:21
Суд дозволив САП вилучити документи про ізраїльське громадянство Рабіновича

Солом’янський райсуд Києва дозволив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вилучити документи, що підтверджують наявність громадянства Ізраїлю у нардепа від "Опоблоку" Вадима Рабіновича.

Про це йдеться в ухвалі суду від 12 червня.

Про доступ клопотав прокурор САП на підставі того, що Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження відносно Рабіновича за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) КК України.

Прокурори хотіли підтвердити чи спростувати той факт, що громадянин України Вадим Рабінович і громадянин Ізраїлю Давід Рабінович є одною особою.

У випадку, якщо це одна особа, то нардеп мав би внести до декларації про доходи фінансові зобов'язання та інші об'єкти декларування, які зареєстровано на нього як на громадянина Ізраїлю. 

Суд задовольнив клопотання прокурора САП і надав доступ до документів, які подавались Рабіновичем до Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю або до його структурних підрозділів чи інших повноважених органів, з метою отримання громадянства Ізраїлю.

А також документів, які підтверджують факт, дату та підстави отримання громадянства Ізраїлю Рабиновичем, документи, що підтверджують факт наявності у Рабіновича громадянства Ізраїлю, у тому числі копії паспорта громадянина Ізраїлю чи особової картки.

У випадку, якщо громадянство припинене, САП просила надати відповідні документи, які б підтверджували факт, дату та підстави цього.

Ухвала діє упродовж 30 днів.

Як повідомлялося, у лютому народний депутат Сергій Каплін пожалівся на будинок і борги Рабіновича. У зв’язку з цим Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

У травні Каплін опублікував документи, які, за його словами, свідчать, що нардеп Вадим Рабінович має громадянство Ізраїля.

У 1999 році СБУ забороняла в'їзд Рабіновичу, який тоді був громадянином Ізраїлю, в Україну. У тодішніх заявах СБУ фігурував той же номер ізраїльського паспорта, що і в документах Капліна.

Раніше журналісти неодноразово пов'язували Капліна із олігархом і одним із лідерів "Опозиційного блоку" Сергієм Льовочкіним.  

У Льовочкіна і Рабіновіча уже досить довгий час триває конфлікт, в ході якого Рабіновіч у свою чергу скаржився на Льовочкіна в НАБУ і оприлюднював дані про нібито незадекларовану нерухомість олігарха у Франції.

У фракції "Опозиційного блоку" раніше обіцяли знайти докази того, що у Рабіновича є паспорт Ізраїлю.

Ірина Балачук, УП
Теми: Рабіновичсуддеклараціїгромадянство
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