Суд разрешил САП изъять документы об израильском гражданстве Рабиновича

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Среда, 27 июня 2018, 09:21

Соломенский райсуд Киева разрешил Специализированной антикоррупционной прокуратуре изъять документы, подтверждающие наличие гражданства Израиля у нардепа от "Оппоблока" Вадима Рабиновича.

Об этом говорится в постановлении суда от 12 июня.

О доступе ходатайствовал прокурор САП на основании того, что Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении Рабиновича по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины. 

Прокуроры хотели подтвердить или опровергнуть тот факт, что гражданин Украины Вадим Рабинович и гражданин Израиля Давид Рабинович являются одним лицом.

В случае если это одно лицо, то нардеп должен был внести в декларацию о доходах финансовые обязательства и другие объекты декларирования, зарегистрированные на него как на гражданина Израиля.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и предоставил доступ к документам, которые подавались Рабиновичем в Министерство внутренних дел Израиля или в его структурные подразделения или другие уполномоченные органы с целью получения гражданства Израиля.

А также документов, подтверждающих факт, дату и основания получения гражданства Израиля Рабиновичем, документы, подтверждающие факт наличия у Рабиновича гражданства Израиля, в том числе копии паспорта гражданина Израиля или личной карточки.

В случае если гражданство прекращено, САП просила предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт, дату и основания этого.

Постановление действует в течение 30 дней.

Как сообщалось, в феврале народный депутат Сергей Каплин пожаловался на дом и долги Рабиновича. В святи с этим Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство.

В мае Каплин опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют, что нардеп Вадим Рабинович имеет гражданство Израиля.

В 1999 году СБУ запрещала въезд Рабиновичу, который тогда был гражданином Израиля, в Украину. В тогдашних заявлениях СБУ фигурировал тот же номер израильского паспорта, что и в документах Каплина.

Ранее журналисты неоднократно связывали Каплина с олигархом и одним из лидеров "Оппозиционного блока" Сергеем Левочкиным.  

У Левочкина и Рабиновича уже достаточно долгое время длится конфликт, в ходе которого Рабинович в свою очередь, жаловался на Левочкина в НАБУ и обнародовал данные о якобы незадекларированной недвижимости олигарха во Франции.

Во фракции "Оппозиционного блока" ранее обещали найти доказательства того, что в Рабиновича есть паспорт Израиля.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Рабинович суд декларации гражданство
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