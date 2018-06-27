Поліція обіцяє захищати ромів по всій Україні

Поліція проведе комплекс профілактичних заходів з метою недопущення нападів на ромів.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час наради за участі керівників територіальних підрозділів.

"Ми за ці вихідні повинні… забезпечити їх безпеку до тих пір, поки кримінальна поліція і слідство нам не прозвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення… встановлене та локалізоване", – зазначив Князєв.

За його словами, співробітники поліції превенції, кримінальної поліції, патрульні проведуть низку заходів для встановлення місць проживання та тимчасового перебування ромів, а також їх транзит по державі.

Князєв також зобов’язав керівників обласних підрозділів терміново створити підрозділи з розкриття злочинів, які мають ознаки порушення рівноправності людини, там, де вони ще не створені.

Пізно ввечері 23 червня стався напад на табір ромів на околиці Львова: внаслідок нього одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

25 та 26 червня всіх підозрюваних взяли під вартою на шістдесят діб без права внесення застави.

22 квітня повідомлялось також, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.