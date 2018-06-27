Полиция обещает защищать ромов по всей Украине

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Среда, 27 июня 2018, 13:29

Полиция проведет комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения нападений на ромов.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время совещания с участием руководителей территориальных подразделений.

"Мы... должны... обеспечить их безопасность до тех пор, пока криминальная полиция и следствие нам не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушениях... установлен и локализован", – отметил Князев.

По его словам, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания ромов, а также их транзит по стране.

Князев также обязал руководителей областных подразделений срочно создать подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, там, где они еще не созданы.

Поздно вечером 23 июня произошло нападение на табор ромов на окраине Львова: в результате него один человек погиб, четверо получили травмы

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.

25 и 26 июня всех подозреваемых взяли под стражу на шестьдесят суток без права внесения залога.

22 апреля также сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

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Темы: нацменьшинства права человека полиция
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