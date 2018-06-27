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Адвокати хочуть перевести затриманих у Криму рибалок у консульство України

Середа, 27 червня 2018, 13:45

Захисники будуть домагатися переведення затриманих поблизу Криму українських рибалок з судна "ЯМК-0041" в українське консульство в Росії.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає Крим.Реалії.

"На даний момент більш-менш прийнятно – це, щоб всі ці моряки виявилися в консульстві України на території Росії. Це один з головних кроків, які ми будемо вимагати ... Щоб їм хоча б дали спокійно пройти в консульство України, де вони будуть в таких же умовах, в яких знаходяться моряки судна "Норд" в консульстві Росії на материку", - сказав він.

За його словами, російська сторона розраховує на обмін екіпажу "ЯМК-0041" на екіпаж "Норд".

Судно "ЯМК-0041" затримали 4 травня російські прикордонники в Чорному морі на захід від мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілометри сіток і рибу.

Судно і екіпаж з п'яти громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

У Державній прикордонній службі зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони, і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і відправитися туди, де, на його думку, буде краще вилов.

Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) Віктора Новицького порушили кримінальну справу про браконьєрство.

11 червня суд в окупованому Криму продовжив йому арешт на місяць.

Затриманому капітану може загрожувати в окупованому РФ Криму до 5 років позбавлення волі.

В ДПСУ додали, що вивчають всі обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ України направило в Росію ноту в зв'язку із затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца підкреслила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.

Українська правда
Теми: Кримкораблі
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