Адвокаты хотят перевести задержанных в Крыму рыбаков в консульство Украины

Защитники будут добиваться перевода задержанных вблизи Крыма украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" в украинское консульство в России.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Крым.Реалии.

"На данный момент более-менее приемлемо – это чтобы все эти моряки оказались в консульстве Украины на территории России. Это один из главных шагов, которые мы будем требовать… Чтобы им хотя бы дали спокойно проследовать в консульство Украины, где они будут в таких же условиях, в которых находятся моряки "Норда" в консульстве России на материке", – сказал он.

По его словам, российская сторона рассчитывает на обмен экипажа "ЯМК-0041" на экипаж "Норда".

Судно "ЯМК-0041" задержали 4 мая российские пограничники в Черном море западнее мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу.

Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве.

11 июня суд в оккупированном Крыму продлил ему арест на месяц.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.