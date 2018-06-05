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З'явилися подробиці затримання за кермом п'яного брата Зайцевої

Вівторок, 5 червня 2018, 12:37

3 червня близько 22:50 по вулиці Ляпунова, 11 у Харкові патрульні помітили порушення ПДР водієм автомобіля BMW 320, який виявився братом учасниці відомого своєю трагічністю ДТП Олени Зайцевої.

Про це з посиланням на патрульну поліцію Харкова пише місцеве видання 057.ua.

Повідомляється, що брат Василь Зайцев припаркувався на тротуарі, не залишивши місця для пішоходів.

"Під час спілкування з водієм інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова", - розповіли в поліції.

Однак, за її даними, від проходження огляду на стан сп'яніння в установленому законом порядку водій відмовився у присутності двох свідків.

Патрульні склали на нього протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП та постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП, які в подальшому будуть направлені до суду.

Як повідомлялося раніше, в Харкові патрульна поліція зупинила водія автомобіля BMW, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Ним виявився Василь Зайцев, брат учасниці ДТП, в якому загинуло 6 осіб, Олени Зайцевої.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. 

Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

При цьому повторна експертиза не виявила опіати у фігурантки Олени Зайцевої.

Київський райсуд Харкова минулого тижня продовжив арешт на 60 днів фігурантам резонансної ДТП Олені Зайцевій та водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову.

Теми: ДТПХарківавтополіція
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