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Апеляцію на арешт майна сина Авакова перенесли

Вівторок, 5 червня 2018, 16:16

Апеляційний суд Києва переніс на 27 червня розгляд апеляційної скарги на арешт майна сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-секретаря суду Тетяну Геведзе.

"Перенесли на 27 червня на 14:00 через неявку сторін", - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, Олександр Аваков є фігурантом справи про розтрату держкоштів МВС при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

У справі НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість усіх трьох підозрюваних  у справі, але у грудні Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

25 квітня Солом'янський райсуд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють у розкраданні грошей при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії. Йшлося про 3 паркомісця та 2 квартири. 

Також зазначалося, що ухвала оскарженню не підлягає.

Але 4 травня Солом’янський суд Києва знову наклав арешт на квартири, паркомісця та акції сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

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Теми: Аваковкорупціясуд
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