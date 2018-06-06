Президент Петро Порошенко закликав народних депутатів підтримати його законопроект про створення Антикорупційного суду, щоб той запрацював уже до кінця року.

Про це він повідомив у Twitter.

"Висловлюю звернення до народних депутатів з тим, щоб найближчим часом проголосували і підтримали президентський законопроект про створення антикорупційного суду. Щоб вже у 2018-му суд запрацював і завершив створення за моєю ініціативою ефективної антикорупційної інфраструктури", - написав Порошенко.

Висловлюю звернення до народних депутатів з тим, щоб найближчим часом проголосували і підтримали президентський законопроект про створення антикорупційного суду. Щоб вже у 2018-му суд запрацював і завершив створення за моєю ініціативою ефективної антикорупційної інфраструктури pic.twitter.com/Rl91iJYDPj — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 июня 2018 г.

Як повідомлялося, 21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Джерела УП з кількох фракцій парламенту повідомили, що 22 травня вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з МВФ і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що якщо закон про Антикорупційний суд не буде проголосований, то він піде у відставку.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті були зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

6 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що депутатам залишилось розглянути менше 100 правок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд і 7 червня на ранковому пленарному засіданні він буде проголосований.

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