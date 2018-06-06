Прокуратура відзвітувала про прогрес у пошуку кривдників журналістів у Криму

Прокуратура АРК оголосила в розшук вісьмох осіб, яких підозрюють у "незаконному позбавленні волі" та "порушенні недоторканості житла" щодо журналістів у Криму.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За її даними, зібрані докази дозволили повідомити про підозру 8 особам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 146 (незаконне позбавлення волі), 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України. Зараз їх оголошено у розшук.

Взагалі ж, йдеться в повідомленні, прокуратура здійснює процесуальне керівництво у 23 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами незаконного затримання, позбавлення волі журналістів, порушення недоторканості їх житла та перешкоджання журналістській діяльності.

"Підозрюваними найчастіше є так звані "слідчі та оперативні працівники" "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополю" та представники незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Крим", - розповідають у прокуратурі.

За даними відомства, виявити злочинців допомогли самі журналісти, які були свідками подій на півострові.

Як повідомлялося, прокуратура Криму повідомила про підозру трьом членам "Самооборони Криму", які викрадали і незаконно утримували українських активістів на півострові.