Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура відзвітувала про прогрес у пошуку кривдників журналістів у Криму

Середа, 6 червня 2018, 16:36

Прокуратура АРК оголосила в розшук вісьмох осіб, яких підозрюють у "незаконному позбавленні волі" та "порушенні недоторканості житла" щодо журналістів у Криму.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За її даними, зібрані докази дозволили повідомити про підозру 8 особам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 146 (незаконне позбавлення волі), 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України. Зараз їх оголошено у розшук.

Взагалі ж, йдеться в повідомленні, прокуратура здійснює процесуальне керівництво у 23 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами незаконного затримання, позбавлення волі журналістів, порушення недоторканості їх житла та перешкоджання журналістській діяльності.

"Підозрюваними найчастіше є так звані "слідчі та оперативні працівники" "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополю" та представники незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Крим", - розповідають у прокуратурі.

За даними відомства, виявити злочинців допомогли самі журналісти, які були свідками подій на півострові.

Як повідомлялося, прокуратура Криму повідомила про підозру трьом членам "Самооборони Криму", які викрадали і незаконно утримували українських активістів на півострові.

Українська правда
Теми: ЗМІКримпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЗМІ
Ребрендований Twitter знижує ціни на рекламу, щоб повернути бренди на платформу – ЗМІ
СБУ оголосила підозру у держзраді екснардепу Мураєву
Під Бахмутом дістав поранення журналіст AFP
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: