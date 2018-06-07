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У Київраді – бійка й блокування через питання Поштової площі

Четвер, 7 червня 2018, 13:51

Сесія Київради завершилася бійкою і блокуванням виходу з сесійної зали через питання про долю Поштової площі в Києві і скандалу з незаконною забудовою.

Про це повідомляє кореспондент 44.ua з місця подій.



Найгострішими питаннями було створення музею на Поштовій площі і скандал з приводу незаконної забудови. На сесію прийшли як противники, так і захисники забудови.

Жодне питання порядку денного прийнято не було. Через відсутність результату ситуація загострилася і перейшла в скандал і бійку.

Люди почали рвати плакати, а після того, як жодне рішення ухвалено не було, представники Нацдружини заблокували вихід із Київради.



Станом на 13:13 вони зайняли місця депутатів в залі.

Фракція "Солідарність" покинула приміщення через чорний хід. У залі залишилися представники "Свободи" і "Самопомочі".

Київраду заблокували через питання Поштової площі
Київраду заблокували через питання Поштової площі
44.ua
 
 
 

Особливо гостро обговорювалося питання про музей на Поштовій площі.

Представники "Самопомочі" наполягали на припиненні договору з інвестором, опоненти заявляли, що музеєм на Поштовій повинен займатися саме інвестор.

Акція під КМДА була призначена захисниками історичної спадщини на Поштовій площі на 9:30 ранку четверга.

Як повідомляє кореспондент "Українських новин", з початку засідання в кулуарах Київради перебували близько 80 активістів і 30 осіб із символікою "Національного корпусу" і "Національних дружин".

Після того, як депутати не змогли розірвати договір із інвестором, який передбачав будівництво торгового центру на Поштовій площі, люди з символікою "Нацдружин" виламали двері в сесійну залу й заблокували вихід депутатів.



Секретар міськради Володимир Прокопів оголосив перерву до 14:30.

Теми: Київмісцева владаісторіяакції
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