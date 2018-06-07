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"ЛНР" ввела мито на пиво з "ДНР" – РосЗМІ

Четвер, 7 червня 2018, 15:25

Очолювана бойовиками так звана "Луганська народна республіка" ввела "імпортні мита" на пиво із сусідньої самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це повідомляє російське видання lenta.ru з посиланням на "постанову міністрів ЛНР".

"До 31.12.2018 ввізне мито на пиво солодове, вироблене в Донецькій Народній Республіці, стягується в розмірі п'яти відсотків від митної вартості товару", - зазначено в "документі".

Раніше новий ватажок так званого "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що "народні республіки Донбасу" планують "розширювати і зміцнювати взаємини".

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Українська правда
Теми: РосіяЛНРДНР
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