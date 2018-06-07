"ЛНР" ввела пошлину на пиво с "ДНР" – РосСМИ

Возглавляемая боевиками так называемая "Луганская народная республика" ввела "импортные пошлины" на пиво из соседней самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает российское издание lenta.ru со ссылкой на "постановление министров ЛНР".

"До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой Народной Республике, взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара", — указано в "документе".

Ранее новый главарь так называемого "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что "народные республики Донбасса" планируют "расширять и укреплять взаимоотношения".

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