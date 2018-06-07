Національні дружини заявляють, що очистять Голосіївський парк від ромів, які там стали табором, якщо ті самі не підуть упродовж 24 годин.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Національних дружин".

"Коли поліція не справляється, Національні Дружини беруть ситуацію під свій контроль. Даємо вам 24 години, щоб залишити територію, прибравши за собою сміття, інакше ми оголошуємо толоку в Голосіївському парку", - йдеться в повідомленні.

Раніше користувачі соцмережі повідомили, що роми захоплюють Національний природничий парк "Голосіївський".

"122 квартал Київського лісництва. Сторонні особи фактично захопили частину лісового кварталу. У лісі облаштовано кустарні помешкання, землянки, печі. Знищено ґрунтовий та рослинний покрив, територію навколо засмічено продуктами життєдіяльности та побутовими відходами. Працівників лісопарку на захоплену територію цигани не допускають, при цьому самовільно валять ліс, переважно дуби, та використовують їх як дрова для обігріву та приготування їжі", - написав у Facebook еколог Олександр Соколенко.

Він також додав, що поліція ігнорує звернення адміністрації НПП "Голосіївський" та КП "Святошинське ЛПГ".

"Офіційні звернення до поліції залишаються без результату. 6 червня під час перевірки 122 кварталу цигани напали на працівників служби державної охорони ПЗФ та активістів, які спробували потрапити на самозайняту територію, і закидали їх камінням, цеглою та іншими предметами. На виклик по лінії 102, який було продубльовано двічі, підтримки надано не було. Ба більше – поліція навіть не зателефонувала за фактом виклику", - написав Соколенко.

Він додав, що поки поліція не звертає уваги на проблему, ромські табори розростаються як гриби після дощу.

Роми готують їжу на паркових дубах Фото Oleksandr Sokolenko

"На сьогодні зафіксовано облаштування двох нових таборів у сусідніх кварталах національного парку", - підсумував Соколенко.

Пізніше керівник "Національного корпусу Київ" Сергій Філімонов повідомив "Українській правді", що роми 7 червня після розмови з представниками "Національних дружин" залишили парк.

""Національні дружини" були сьогодні у парку. Ми приїхали на прохання журналістів, які хотіли знімати там сюжет, і просили нас про захист, адже вчора там роми напали на комунальників і представників лісгоспу". Загалом нас було 19 осіб. Ми нічого такого там не робили, просто спостерігали. До нас підішли роми і сказали: "Ви хочете, щоб ми пішли?", ми сказали: "Було б добре". Вони відповіли: "Добре, ми підемо, ми не хочемо ніяких сварок", і стали збирати речі", - розповів Філімонов.

Він додав, що через 10 хв після їхнього приїзду на місце події прихала місцева поліція і навіть автобус "Беркута".

"Станом на зараз (17:00) роми пішли. Наразі комунальники прибирають територію. "Національні дружини" забезпечуватимуть там порядок, бо комунальники бояться, що роми можуть повернутися", - сказав Філімонов.

На уточнююче запитання, чи будуть "Національні дружини" у парку у п’ятницю, він сказав: "Якщо прибирання сьогодні не завершиться, і буде така потреба, то так".

Він також додав, що вони реагуватимуть на всі подібні випадки, але запевнив, що вони робитимуть це не силовим способом, а шляхом діалогу і залучення соціальних служб, щоб "ці люди отримували необхідний соцзахист, медицину, а їх діти нормальну освіту".

"Українська правда" з цього приводу звернулася по коментарі до "національних дружин", поліції та керівника адвокаційного центру Української Гельсінської Спілки з прав людини Бориса Захарова, який входить до робочої групи з захисту прав ромів. Їх опублікуємо відразу після отримання.

Разом з тим, як видно з відео, нацдружинники прийшли у табір у балаклавах, з молотами та сокирами.

скриншот з відео

Вони трощили намети у таборі ромів, говорячи, що "очищають ліс".

"Українська правда" з цього приводу також звернулася по коментарі до поліції та керівника адвокаційного центру Української Гельсінської Спілки з прав людини Бориса Захарова, який входить до робочої групи з захисту прав ромів. Їх опублікуємо відразу після отримання.

Раніше повідомлялося, що 22 травня невідомі особи зі зброєю напали на ромський табір у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя. У таборі на момент нападу було 7 дорослих і 33 дитини.

За 1,5 км від місця події правоохоронці зупинили групу осіб, які підпадали під опис нападників, їх доставили до відділку і відібрали пояснення.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Омбудсмен Людмила Денісова також відкрила провадження за фактом нападу на ромський табір на Тернопільщині.

22 квітня повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.

25 квітня за фактом розгрому табору ромів поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону каміння і розпилюють сльозогінний газ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

Раніше голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко заявляв, що поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

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