Туск закликав G7 підтримати Сенцова

Президент Європейської ради Дональд Туск на саміті G7 в Квебеку звернувся до лідерів групи з проханням підтримати ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Хочу зробити важливий заклик стосовно ситуації із Олегом Сенцовим … Сьогодні – 24-ий день його безстрокового голодування, яке він має намір продовжувати, якщо його вимоги стосовно звільнення 64 українських політичних в’язнів не будуть виконані. Тому я прошу лідерів G7 виcловити підтримку Олегу Сенцову. Наша солідарність може врятувати його життя", - сказав Туск.

Він додав, що Сенцов відбуває покарання 20-річним позбавленням волі, винесеним йому після "політичного судового процесу в Росії".

Як повідомлялося, американський ПЕН-центр вимагає негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова в листі адресованому президенту РФ Володимиру Путіну і главі ФІФА Джанні Інфантіно.

Також європарламентарі, українські та зарубіжні письменники, журналісти, діячі культури, режисери, актори, правозахисники підписали петицію із закликом до світових лідерів не відвідувати футбольний Чемпіонат світу в Росії, поки влада Кремля не звільнить всіх українських політв'язнів.

14 травня ув'язнений український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою "звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації". Наразі нараховують 70 таких ув'язнених.

Крім того, фермер Володимир Балух, якого арештували в Криму, оголосив про безстрокове голодування з 19 березня.

Балух голодує уже 80-й день, він втратив 30 кг ваги.

Про голодування, в знак солідарності з Сенцовим, оголосили - Олександр Кольченко і Олександр Шумков, Олександр Буртин, Анастасія Дмитрієва, Олена Стальгорова.

4 червня російська влада оголосила вирок ще одному українському заручнику - журналіст Роман Сущенко отримав 12 років тюремного ув'язнення "суворого режиму" в Росії.

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова запропонував Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу в Росії.