Туск: Країни G7 єдині щодо питання РФ, включно з Італією

Країни-учасниці G7 в цілому одностайні з усіх питань, які будуть обговорюватися на саміті в Канаді, включаючи позицію по РФ.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає Reuters.

Члени Європейського союзу у "Великій сімці", включаючи нового прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, продемонструють єдину позицію з усіх питань, які будуть обговорюватися на саміті G7 в Шарлевуа.

"Сьогодні вранці у мене була перша і дуже хороша, перспективна зустріч з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, і я переконаний, що тут, на "Великій сімці", у нас буде повністю об'єднана європейська позиція з усіх питань. В том числі по Росії. Я не говорю про деталі, а про більш широку загальну лінію", - сказав Туск.

Раніше прем'єр-міністр Італії погодився з американським президентом Дональдом Трампом, що Росію слід повернути на зустрічі в форматі G8.

Як повідомлялось, прем'єр Італії також виступає за перегляд санкцій проти Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії в клуб найбільш впливових держав світу.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.