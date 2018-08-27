Хакери РФ намагалися зламати пошту Вселенського патріархату – ЗМІ

Російські хакери Fancy Bear намагалися отримати доступ до електронного листування верховних помічників Вселенського Патріарха Варфоломія І, який вирішує чи надавати автономію українській помісній автокефальній церкві.

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press.

Зазначається, що основними цілями хакерів були три митрополити наближені до патріарха: Варфоломій Самарас, Еммануїл Адамакіс і Елпідофор Ламбриніадіс.

За інформацією агентства, "всі вони залучені до проблеми томосу" для України.

На думку журналістів, російська влада намагається допомогти московському патріархату зберегти вплив на українську церкву.

Проте представники російської православної церкви заявили, що у них немає інформації про хакерів і відмовились від коментарів.

Також у Кремлі наголосили АР, що у них не мають відношення до Fancy Bear, попри те, що збільшується кількість доказів зворотного.

Офіційно ситуацію з імовірним зломом також відмовилися коментувати в прес-службі патріарха. Анонімне джерело агентства повідомило, що їм заборонили реагувати на інформацію.

За словами джерела, у 78-річного патріарха Варфоломія I немає особистої електронної пошти.

Повідомляється, що в AP дізналися про злом, з матеріалів компанії з комп'ютерної безпеки Secureworks. В компанії йшлося про спроби злому в 2015-2016 рр., проте в агентстві стверджують, що вони продовжувалися і після.

Раніше у Міністерстві внутрішньої безпеки США підтвердили: щонайменше 21 штат постраждав від хакерських атак РФ напередодні виборів.

24 серпня президент Петро Порошенко обговорив із Варфоломієм подальші дії на шляху створення єдиної помісної православної церкви України.

17 квітня 2018 року президент зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

Пізніше Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату отримав від церковних і цивільних властей України звернення про надання автокефалії Української Православної Церкви і "ухвалив відповідні рішення".

27 липня під час зустрічі з делегацією Вселенського Патріархату, яка прибула до Києва, Порошенко заявив, що рішення про надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви має бути ухвалене за всіма церковними процедурами і регламентами.

Читайте також: "Після Томосу"

"Що таке томос і чи потрібна для нього згода Російської церкви"