Хакеры РФ пытались взломать почту Вселенского патриархата – СМИ

Российские хакеры Fancy Bear пытались получить доступ к электронной переписке верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея I, который решает предоставлять ли автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Отмечается, что основными целями хакеров были три митрополита приближенные к патриарху: Варфоломей Самарас, Эммануил Адамакис и Елпидофор Ламбриниадис.

По информации агентства, "все они вовлечены в проблемы томоса" для Украины.

По мнению журналистов, российские власти пытаются помочь московскому патриархату сохранить влияние на украинскую церковь.

Однако представители русской православной церкви заявили, что у них нет информации о хакерах и отказались от комментариев.

Также в Кремле подчеркнули АР, что они не имеют отношения к Fancy Bear, несмотря на растущее число доказательств обратного.

Официально ситуацию с возможным взломом также отказались комментировать в пресс-службе патриарха. Анонимный источник агентства сообщил, что им запретили реагировать на информацию.

По словам источника, в 78-летнего патриарха Варфоломея I нет личной электронной почты.

В AP узнали о взломе, из материалов компании по компьютерной безопасности Secureworks. В компании сообщили о попытках взлома в 2015-2016 гг., однако в агентстве утверждают, что они продолжались и после.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США подтвердили: 21 штат пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов.

24 августа президент Петр Порошенко обсудил с Варфоломеем дальнейшие действия на пути создания единой поместной православной церкви Украины.

17 апреля президент собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви может быть рассмотрен на собрании Константинопольской Патриархии в сентябре.

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