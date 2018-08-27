Хакеры РФ пытались взломать почту Вселенского патриархата – СМИ
Российские хакеры Fancy Bear пытались получить доступ к электронной переписке верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея I, который решает предоставлять ли автономию Украинской поместной автокефальной церкви.
Об этом говорится в расследовании Associated Press.
Отмечается, что основными целями хакеров были три митрополита приближенные к патриарху: Варфоломей Самарас, Эммануил Адамакис и Елпидофор Ламбриниадис.
По информации агентства, "все они вовлечены в проблемы томоса" для Украины.
По мнению журналистов, российские власти пытаются помочь московскому патриархату сохранить влияние на украинскую церковь.
Однако представители русской православной церкви заявили, что у них нет информации о хакерах и отказались от комментариев.
Также в Кремле подчеркнули АР, что они не имеют отношения к Fancy Bear, несмотря на растущее число доказательств обратного.
Официально ситуацию с возможным взломом также отказались комментировать в пресс-службе патриарха. Анонимный источник агентства сообщил, что им запретили реагировать на информацию.
По словам источника, в 78-летнего патриарха Варфоломея I нет личной электронной почты.
В AP узнали о взломе, из материалов компании по компьютерной безопасности Secureworks. В компании сообщили о попытках взлома в 2015-2016 гг., однако в агентстве утверждают, что они продолжались и после.
Ранее в Министерстве внутренней безопасности США подтвердили: 21 штат пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов.
24 августа президент Петр Порошенко обсудил с Варфоломеем дальнейшие действия на пути создания единой поместной православной церкви Украины.
17 апреля президент собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.
22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.
Вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви может быть рассмотрен на собрании Константинопольской Патриархии в сентябре.
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