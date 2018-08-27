Головні новини дня – за 60 секунд

Київ оновив рекорд за кількістю туристів, Україна експортує в ЄС найбільше контрабандних сигарет, проти РФ почали діяти нові санкції США - новини, які обговорювали 27 серпня.

Про туристів. Цього літа Київ поставив чотирирічний рекорд з прибуття іноземних туристів.

"У нас на цей рік план – 2 млн іноземних туристів. Цього року ми майже наблизилися до рівня 2013 року. Це літо стало рекордним за останні чотири роки. За півроку-2018 Київ відвідало понад 850 тис. іноземних туристів, тоді як в аналогічний період 2013 року - 660 тис.", - повідомив начальник управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

Про контрабанду сигарет. Україна вже другий рік поспіль продовжує займати першу позицію в рейтингу країн-джерел ввезення в ЄС контрабандних сигарет.

Понад 4,8 млрд контрабандних сигарет поставляється саме з України, що становить майже 11% всього обсягу контрабанди в країни ЄС і понад 1 млрд євро бюджетних втрат ЄС.

Про хакерів. Російські хакери Fancy Bear намагалися отримати доступ до електронного листування верховних помічників Вселенського Патріарха Варфоломія І, який вирішує чи надавати автономію українській помісній автокефальній церкві, йдеться в розслідуванні Associated Press.

Про Іловайськ. У серпні 2014 року Іловайськ вже не мав для Збройних сил України стратегічного значення та був "одним з тактичних завдань", яке вирішувалось в ході масштабної операції на лінії фронту, заявив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко.

Про суди. Національний банк і "Приватбанк" виграли апеляційний розгляд у судовій справі, в рамках якої "Нікопольський завод феросплавів"хотів врятувати свої 64 вагона від примусового стягнення Нацбанком.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука, а також група Ігоря Коломойського "Приват".

Про санкції проти РФ. У понеділок починає діяти перший етап санкцій США проти Росії у зв'язку із застосуванням хімічної зброї на території Великої Британії.

Санкції забороняють експорт в Росію товарів і технологій, які контролюються американськими регуляторами за критерієм "Національна безпека" (це, наприклад, авіоніка, підводні апарати, деякі газові турбіни, калібрувальне обладнання тощо).

Про протести у Молдові. Вранці 27 серпня, у День незалежності Молдови, поліція розігнала маніфестантів, що протестувати вночі біля пам'ятника Штефану чел Маре в центрі Кишинева.

Учасники акції протесту в Молдові вимагають відставки уряду, скасування закону про амністію капіталу, прийняття молдовського варіанту закону Магнітського, початку кримінального переслідування за крадіжку мільярда і визнання результатів виборів в Кишиневі, на яких перемогу здобув опозиційний лідер, голова "Платформи Гідність і правда" Андрій Нестасе.