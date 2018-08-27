Главные новости дня – за 60 секунд

Киев обновил рекорд по количеству туристов, Украина экспортирует в ЕС больше всего контрабандных сигарет, против РФ начали действовать новые санкции США – новости, которые обсуждали 27 августа.

О туристах. Этим летом Киев поставил четырехлетний рекорд по принятию туристов.

"У нас на этот год план – 2 млн иностранных туристов. В этом году мы почти приблизились к уровню 2013 года. Это лето стало рекордным за последние четыре года. За полгода-2018 Киев посетило более 850 тыс. иностранных туристов, тогда как в аналогичный период 2013 года – 660 тыс.", - сказал начальник управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

О контрабанде сигарет. Украина уже второй год подряд продолжает занимать первую позицию в рейтинге стран-источников ввоза в ЕС контрабандных сигарет.

Свыше 4,8 млрд контрабандных сигарет поставляется именно из Украины, что составляет почти 11% всего объема контрабанды в страны ЕС и более 1 млрд евро бюджетных потерь ЕС.

О хакерах. Российские хакеры Fancy Bear пытались получить доступ к электронной переписке верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея I, который решает предоставлять ли автономию Украинской поместной автокефальной церкви, говорится в расследовании Associated Press.

Об Иловайске. В августе 2014 года Иловайск уже не имел для Вооруженных сил Украины стратегического значения и был "одной из тактических задач", которая решалась в ходе масштабной операции на линии боевых действий, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

О судах. Национальный банк и "Приватбанк" выиграли апелляционное рассмотрение по судебному делу, в рамках которого "Никопольский завод ферросплавов" хотел спасти свои 64 вагона от принудительного взыскания Нацбанком.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп" Виктора Пинчука, а также группа Игоря Коломойского "Приват".

О санкциях против РФ. В понедельник начинает действовать первый этап санкций США против РФ в связи с применением химоружия на территории Великобритании.

Санкции запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых американскими регуляторами по критерию "Национальная безопасность" (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).

О протестах в Молдове. Утром в понедельник, в День независимости Молдовы, полиция разогнала манифестантов, которые протестовали всю ночь у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева.

Участники акции протеста в Молдове требуют отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, принятия молдавского варианта закона Магнитского, начала уголовного преследования за кражу миллиарда и признания результатов выборов в Кишиневе, на которых победу одержал оппозиционный лидер, глава "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.