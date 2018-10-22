Суд дав останній шанс адвокатам Януковича завершити дебати

Головуючий суддя у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Владислав Дев’ятко заявив, що в разі відмови адвокатів виступати на судових дебатах, він з колегією суддів обговорить завершення дебатів.

Таке рішення суддя оголосив на засіданні Оболонського районного суду 22 жовтня.

"Шановний захисник, якщо завтра захисники Віктора Федоровича Януковича не продовжать виступ в судових дебатах, - я, як головуючий, поставлю на обговорення колегії суддів завершення виступів судових дебатів", - звернувся суддя Дев’ятко до адвоката Віталія Сердюка.

"Це ваше право і ваша відповідальність", - відповів Сердюк.

Дев’ятко подякував адвокату, за визнання його права, як головуючого, і оголосив перерву в судовому засіданні до 9 ранку 23 жовтня.

На засідання 22 жовтня прийшли захисники Януковича від адвокатського об'єднання AVER LEX.

Суддя запропонував їм взяти участь у судових дебатах, але вони відмовилися.

Адвокати від об'єднання представляють інтереси Януковича в європейському суді. Раніше вони написали відмову на участь у справі про держзраду екс-президента, яку слухають в Оболонському суді Києва. Замість них інтереси Януковича в Україні представляють адвокати Олександр Байдик і Олександр Горошинський.

19 жовтня адвокати Януковича відправилися в Росію за викликом свого підзахисного.

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича мав перейти до стадії судових дебатів 30 липня.

31 липня адвокати Януковича заявили про відвід суддям і прокурорам і покинули судове засідання.

Тому суд вирішив надати Януковичу державного захисника. Крім того, обвинувачений найняв ще одного адвоката (Байдика), щоб посилити команду своїх захисників.

Промова Байдика почалась 13 вересня і триває вже понад 30 годин.

5 жовтня стало відомо, що Байдик захворів і пішов на лікарняний, тому виступати почав Горошинський.

Крім того український суд чекає Януковича з останнім словом до кінця жовтня.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.