Суд дал последний шанс адвокатам Януковича завершить дебаты

Председательствующий судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что в случае отказа адвокатов выступать на судебных дебатах, он с коллегией судей обсудит завершения дебатов.

Такое решение судья объявил на заседании Оболонского районного суда 22 октября.

"Уважаемый защитник, если завтра защитники Виктора Федоровича Януковича не продлят выступление в судебных прениях, - я, как председательствующий, поставлю на обсуждение коллегии судей завершения выступлений судебных дебатов", - обратился судья Девятко к адвокату Виталию Сердюку.

"Это ваше право и ваша ответственность", - ответил Сердюк.

Девятко поблагодарил адвоката, за признание его права, как председателя, и объявил перерыв в судебном заседании до 9 утра 23 октября.

На заседание 22 октября пришли защитники Януковича от адвокатского объединения AVER LEX.

Судья предложил им принять участие в судебных прениях, но они отказались.

Адвокаты от объединения представляют интересы Януковича в европейском суде. Ранее они написали отказ на участие в деле о госизмене экс-президента, которое слушают в Оболонском суде Киева. Вместо них интересы Януковича в Украине представляют адвокаты Александр Байдык и Александр Горошинский.

19 октября адвокаты Януковича отправились в Россию по вызову своего подзащитного.

31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание, поэтому суд решил предоставить экс-президенту государственного защитника.

Кроме того, Янукович нанял еще одного адвоката - Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.

Речь Байдыка началась 13 сентября и продолжается уже более 30 часов.

5 октября стало известно, что Байдык заболел и ушел на больничный, поэтому выступать начал Горошинский.

Кроме того украинский суд ждет Януковича с последним словом до конца октября.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.