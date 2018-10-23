Арестованное крымское судно "Норд" пустят с молотка за более 1,5 млн

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало на реализацию ГП "СЕТАМ" OpenMarket арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"В связи с событиями в Крыму судно было буквально "отжато" Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и управлению активов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества пока продолжается исполнительное производство, стало понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими.

"В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда", - рассказал начальник юридического управления ведомства Андрей Потемкин.

По данным Нацагентства, электронные торги состоятся 7 ноября, стартовая цена - 1626181 грн.

"Ожидаем оживленные торги и надеемся, что сразу судно будет продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию. Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах", - говорится в заявлении .

Отмечается, что у ведомства уже есть опыт реализации морских судов.

В частности, за прошлый год было продано 7 рыбацких лодок, химовозов и два российских танкера.

Сообщается, что передача сейнера на реализацию состоялась при участии представителей секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Все личное имущество членов экипажа описано и будет передано им. В частности, мы могли увидеть ноутбук, одежду, документы на другие личные вещи. Все это осталось в том же виде как его покинули моряки", - сказал представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Южных регионах Александр Остапенко.

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым передала Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений вещественное доказательство в уголовном производстве - судно "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану "Норда" было объявлено подозрение в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

Части экипажа судна "Норд" удалось бежать из Украины.

Позже стало известно, что экипаж крымского рыболовного судна "Норд" не понесет административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины, поскольку истек срок рассмотрения дела в суде.