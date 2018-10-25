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Підозрілий пакет бачили і поруч із рестораном Роберта Де Ніро

Четвер, 25 жовтня 2018, 14:59

Підозрілий пакет кілька днів тому бачили у Нью-Йорку біля поблизу ресторану Tribeca Grill та офісу Tribeca Films актора Роберта Де Ніро.

Про це правоохоронцям повідомив будівельник, який згадав про дивний пакунок, побачивши в новинах по серію бомб, розісланих на пошти відомих американців, передає NBCnews.

Працівник подзвонив у поліцію близько 4 ранку в четвер – і повідомив, що два дні тому бачив підозрілий пакет на вулиці Гринвіч, 375.   

Потреби в евакуації не було, бо будівля була порожньою, сказали в поліції.

Пакет було адресовано Де Ніро, який часто критикує президента США Дональда Трампа.

За словами правоохоронця, конверт схожий на ті, що були знайдені в середу, і зворотна адреса – також Деббі Вассерман Шульц у штаті Флорида.

SBSnews повідолмяє, що поліція розслідує і цей випадок.

Уже відомо, що бомби були відправлені екс-президенту Бараку Обамі, колишньому держсекретарю Хіларі Клінтону, екс-директору ЦРУ Джону Бреннану та колишньому генпрокуророві США Еріку Холдеру.

Їх отримали і сенатор-демократ від Каліфорнії Камалі Харріс, і члени Палати представників Конгресу Деббі Вассерман Шульц і Максін Вотерс.

Також бомбу знайшли у пошті мільярдера й інвестора Джорджа Сороса.

Крім того, тривожні посилки надійшли у редакцію CNN і "Тайм-Ворнер-Центр" і в редакцію газети "San Diego Union-Tribune".

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо (демократ) заявив, що його офіс також отримав підозрілий пакет, зазначає SBSnews.

Олена Рощенко, УП
Теми: США
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