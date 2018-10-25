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Подозрительный пакет видели и рядом с рестораном Роберта Де Ниро

Четверг, 25 октября 2018, 14:59

Подозрительный пакет несколько дней назад видели в Нью-Йорке вблизи ресторана Tribeca Grill и офиса Tribeca Films актера Роберта Де Ниро.

Об этом правоохранителям сообщил строитель, который вспомнил о странном пакете, увидев в новостях о серии бомб, разосланных на почты известных американцев, передает NBCnews.

Работник позвонил в полицию около 4 утра в четверг (по местному времени) – и сообщил, что два дня назад видел подозрительный пакет на улице Гринвич, 375.

Необходимости в эвакуации не было, так как здание было пустым, сказали в полиции.

Пакет был адресован Де Ниро, который часто критикует президента США Дональда Трампа.

По словам правоохранителя, конверт похож на те, что были найдены в среду, и обратный адрес – также Дебби Вассерман Шульц в штате Флорида.

SBSnews сообщает, что полиция расследует и этот случай.

Уже известно, что бомбы были отправлены экс-президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру.

Их получили и сенатор-демократ от Калифорнии Камали Харрис, и члены Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман Шульц и Максин Уотерс.

Также бомбу нашли в почте миллиардера и инвестора Джорджа Сороса

Кроме того, тревожные посылки поступили в редакцию CNN в "Тайм-Уорнер-Центр" и в редакцию газеты "San Diego Union-Tribune".

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (демократ) заявил, что его офис также получил подозрительный пакет, отмечает SBSnews.

Темы: США
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