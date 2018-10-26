ДТП у Харкові: адвокат заявив, що у Зайцевої захворювання мозку

Адвокат Євгеній Мельниченко заявив, що у його підзахисної Олени Зайцевої, яка є обвинуваченою у справі щодо смертельного ДТП у Харкові, посттравматична енцефалопатія головного мозку. Водночас в Харківській ОДА підкреслили, що жодних протипоказань для перебування Зайцевої в СІЗО немає.

Про це адвокат розповів журналістам з посиланням на висновок лікарів СІЗО, передає "Укрінформ".

"Діагноз Зайцевій встановили лікарі в СІЗО. У неї посттравматична енцефалопатія головного мозку... У Зайцевої спостерігається підвищення тиску, і вона потребує обстеження у невропатолога. Такого фахівця в СІЗО немає", - заявив Мельниченко.

За його словами, можливість для Зайцевої брати участь у судових засіданнях залежить від її стану.

"У Київському райсуді пояснили, що офіційний запит щодо стану здоров'я Зайцевої, загроз для здоров'я і можливості лікування направлений у СІЗО, але відповіді ще немає", - пише "Укрінформ".

Водночас в управлінні охорони здоров'я Харківської ОДА наголосили - спеціальна комісія, створена відомством, не виявила в Зайцевої жодної патології.

"За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології в підслідної Зайцевої не виявлено. Жодних протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятору немає", - заявив начальник управління охорони здоров'я ХОДА Богдан Федак.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.

На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.