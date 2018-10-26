Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Харькове: адвокат заявил, что у Зайцевой заболевание мозга

Пятница, 26 октября 2018, 01:20

Адвокат Евгений Мельниченко заявил, что в его подзащитной Елены Зайцевой, которая является обвиняемой по делу о смертельном ДТП в Харькове, посттравматическая энцефалопатия головного мозга. В то же время в Харьковской ОГА подчеркнули, что никаких противопоказаний для пребывания Зайцевой в СИЗО нет.

Об этом адвокат рассказал журналистам со ссылкой на заключение врачей СИЗО, передает "Укринформ".

"Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга ... В Зайцевой наблюдается повышение давления, и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет", - заявил Мельниченко.

По его словам, возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния.

"В Киевском райсуде объяснили, что официальный запрос о состоянии здоровья Зайцевой, угроз для здоровья и возможности лечения направлен в СИЗО, но ответа еще нет", - пишет "Укринформ".

В то же время в управлении здравоохранения Харьковской ОГА подчеркнули - специальная комиссия, созданная ведомством, не обнаружила в Зайцевой ни одной патологии.

"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии в подследственной Зайцевой не обнаружено.

Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - заявил начальник управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатовв момент совершения ДТП.

Позже повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин. В Минздраве также подтвердили, что Зайцева была под наркотиками.

На одном из заседаний Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.

Темы: ХарьковДТПсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
Все новости...
Реклама: