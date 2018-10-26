ДТП в Харькове: адвокат заявил, что у Зайцевой заболевание мозга

Адвокат Евгений Мельниченко заявил, что в его подзащитной Елены Зайцевой, которая является обвиняемой по делу о смертельном ДТП в Харькове, посттравматическая энцефалопатия головного мозга. В то же время в Харьковской ОГА подчеркнули, что никаких противопоказаний для пребывания Зайцевой в СИЗО нет.

Об этом адвокат рассказал журналистам со ссылкой на заключение врачей СИЗО, передает "Укринформ".

"Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга ... В Зайцевой наблюдается повышение давления, и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет", - заявил Мельниченко.

По его словам, возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния.

"В Киевском райсуде объяснили, что официальный запрос о состоянии здоровья Зайцевой, угроз для здоровья и возможности лечения направлен в СИЗО, но ответа еще нет", - пишет "Укринформ".

В то же время в управлении здравоохранения Харьковской ОГА подчеркнули - специальная комиссия, созданная ведомством, не обнаружила в Зайцевой ни одной патологии.

"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии в подследственной Зайцевой не обнаружено.

Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - заявил начальник управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатовв момент совершения ДТП.

Позже повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин. В Минздраве также подтвердили, что Зайцева была под наркотиками.

На одном из заседаний Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.