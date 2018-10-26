Українець здобув ще одне "срібло" на Іграх нескорених
Українець Олександр Зозуляк виборов срібну медаль у стрільбі з лука на Іграх нескорених.
Про це повідомляє МВС у Twitter.
"Учасник національної збірної "Invictus Games" Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука", - йдеться в повідомленні.
Учасник національної збірної «Invictus Games»— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 26, 2018
Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука.#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #InvictusGamesTeamUkraine #Нескорені #ІгриНескорених2018 #InvictusGames2018 pic.twitter.com/LcdDEHX7Zy
Нагадаємо, 21 жовтня в перший день змагань "Ігри нескорених" у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.
Згодом Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалідля української збірної на Invictus Games у Сіднеї.
23 жовтня, у третій день змагань "Ігор нескорених" у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.
24 жовтня на "Ігри нескорених" ветеран АТО Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.
А Богдан Оксентюк виборов срібло в індивідуальному запливі на 50 метрів вільним стилем. Володимир Король – став третім і отримав бронзу на "Іграх нескорених". Король також виборов срібло у плаванні на спині на дистанції у 50 метрів.
25 жовтня українець Юрій Дмитренко здобув срібну медаль у метанні диска.