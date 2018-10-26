Українець здобув ще одне "срібло" на Іграх нескорених

Українець Олександр Зозуляк виборов срібну медаль у стрільбі з лука на Іграх нескорених.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

"Учасник національної збірної "Invictus Games" Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня в перший день змагань "Ігри нескорених" у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.

Згодом Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалідля української збірної на Invictus Games у Сіднеї.

23 жовтня, у третій день змагань "Ігор нескорених" у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.

24 жовтня на "Ігри нескорених" ветеран АТО Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.

А Богдан Оксентюк виборов срібло в індивідуальному запливі на 50 метрів вільним стилем. Володимир Король – став третім і отримав бронзу на "Іграх нескорених". Король також виборов срібло у плаванні на спині на дистанції у 50 метрів.

25 жовтня українець Юрій Дмитренко здобув срібну медаль у метанні диска.