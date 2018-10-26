Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українець здобув ще одне "срібло" на Іграх нескорених

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 09:37

Українець Олександр Зозуляк виборов срібну медаль у стрільбі з лука на Іграх нескорених.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

"Учасник національної збірної "Invictus Games" Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука", - йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, 21 жовтня в перший день змагань "Ігри нескорених" у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.

Згодом Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалідля української збірної на Invictus Games у Сіднеї. 

23 жовтня, у третій день змагань "Ігор нескорених" у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.

24 жовтня на "Ігри нескорених" ветеран АТО Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.  

А Богдан Оксентюк виборов срібло в індивідуальному запливі на 50 метрів вільним стилем. Володимир Король – став третім і отримав бронзу на "Іграх нескорених". Король також виборов срібло у плаванні на спині на дистанції у 50 метрів.

25 жовтня українець Юрій Дмитренко здобув срібну медаль у метанні диска.

Українська правда
Теми: АвстраліяУкраїнаАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Австралія
Сучасний Робінзон: австралійський рибалка з собакою два місяці дрейфував в океані
Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster
У Відні авто з українськими номерами розмалювали символами агресії РФ
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: