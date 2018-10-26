Украинец получил еще одно "серебро" на Играх непокоренных

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Пятница, 26 октября 2018, 09:37

Украинец Александр Зозуляк завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Играх непокоренных.

Об этом сообщает МВД в Twitter.

"Участник национальной сборной "Invictus Games" Александр Зозуляк получил серебро в стрельбе из лука", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 октября в первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.

22 октября Александр Белобоков и Сергей Ильчицький получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.

23 октября украинец Александр Гавриленко получил третью золотую медаль для украинской сборной.

24 октября на "Играх непокоренных" ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

А Богдан Оксентюк стал вторым в индивидуальном заплыве на 50 метров вольным стилем и получил серебро. Владимир Король в этом заплыве стал третим, у него "бронза". Король также завоевал серебро в плавании на спине на дистанции в 50 метров.

25 октября украинец Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска на соревнованиях Invictus Games.

Украинская правда 
Темы: Австралия Украина АТО
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