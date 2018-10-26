Украинец получил еще одно "серебро" на Играх непокоренных
Украинец Александр Зозуляк завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Играх непокоренных.
Об этом сообщает МВД в Twitter.
"Участник национальной сборной "Invictus Games" Александр Зозуляк получил серебро в стрельбе из лука", - говорится в сообщении.
Учасник національної збірної «Invictus Games»— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 26, 2018
Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука.#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #InvictusGamesTeamUkraine #Нескорені #ІгриНескорених2018 #InvictusGames2018 pic.twitter.com/LcdDEHX7Zy
Как сообщалось, 21 октября в первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.
22 октября Александр Белобоков и Сергей Ильчицький получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.
23 октября украинец Александр Гавриленко получил третью золотую медаль для украинской сборной.
24 октября на "Играх непокоренных" ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.
А Богдан Оксентюк стал вторым в индивидуальном заплыве на 50 метров вольным стилем и получил серебро. Владимир Король в этом заплыве стал третим, у него "бронза". Король также завоевал серебро в плавании на спине на дистанции в 50 метров.
25 октября украинец Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска на соревнованиях Invictus Games.